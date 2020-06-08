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  8 июня 2020
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В Андижане мужчину посадили на 15 суток после угрозы самоубийства из-за сноса его дома

CentralAsia (UZ) -  В Андижанском областном административном суде рассмотрено дело в отношении мужчины, который в пьяном виде забрался на железную опору светофора и потребовал привести главу области. Сообщается, что мужчина сделал это после извещения о сносе его дома.

В противном случае, мужчина пригрозил, что совершит самоубийство. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно сообщениям, инцидент произошёл поздно вечером 6 июня. Мужчина, будучи "в нетрезвом состоянии" сказал "нецензурными словами, что совершит самоубийство, нарушив общественный порядок и спокойствие граждан, и не выполнил законные требования сотрудников правоохранительных органов о прекращении правонарушения».

С помощью сотрудников МВД, МЧС и Национальной гвардии мужчина спрыгнул в специально развёрнутую сетку и не получил серьезных травм.

6 июня Андижанский областной суд по административным делам по ст.54 приговорил мужчину к штрафу в размере 2 базовых расчетных величин (БРВ) (446 тысяч сумов или более 40 долларов США), по ст.183 – административный арест на 15 суток и по ст. 194 часть 1 – штраф в размере 1 БРВ (223 тысяч сумов или 20 долларов США).

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