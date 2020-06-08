В Монголии для людей с ограниченными возможностями разработаны видеоуроки по обучению избирателей

CentralAsia (MNG) - Разработаны видеоуроки по обучению избирателей для людей с ограниченными возможностями.
В партнерстве с Генеральной избирательной комиссией команда проекта «Гражданин-избиратель с нарушением слуха» Ассоциации родителей и учителей Монголии разработала видеоуроки, основанные на их опыте общенациональной подготовки по вопросам обучения избирателей, проведенной в 2019 году для граждан с нарушением слуха и других.
Граждане с нарушениями слуха сами проинструктировали видеоуроки и создали их с языком жестов, субтитрами и высоким качеством звука и видео.
Координатор проекта Б.Юмжирдулам подчеркнула, что это первый видеоурок по обучению избирателей, который был разработан с участием граждан с нарушениями слуха.
«Когда мы планируем и разрабатываем что-либо, чтобы быть адекватными с людьми с ограниченными возможностями, это становится более доступным для всех. Поэтому эта серия видеоуроков будет доступна не только для людей с нарушениями зрения, слуха и физических способностей, но и для всех избирателей», - уточнила она.
В Монголии парламентские выборы планируется провести 24 июня текущего года.
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