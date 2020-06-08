Печатаются бюллетени для парламентских выборов Монголии

CentralAsia (MNG) - В Монголии парламентские выборы назначены на 24 июня текущего года, а период избирательной кампании начался 2 июня. В общей сложности 606 кандидатов выдвигают себя перед своими избирателями в 29 избирательных округах.

Генеральная избирательная комиссия начала печатать избирательные бюллетени начиная с 7 июня, основываясь на количестве избирателей, прошедших проверку, подтвержденных государственным регистрационным органом с резервными бумагами, равными 5 процентам от общего числа избирателей.





Всего в списке избирателей на предстоящих выборах зарегистрировано 2 132 239 избирателей.





Монгольская национальная защищённая полиграфия и компания Tavan Bogd Management печатают избирательные бюллетени. ГИК напомнила, что специально созданная контрольная комиссия из представителей кандидатов в парламенте будет следить за процессом изготовления бюллетеней.

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