Под Ташкентом нашли древнее захоронение и артефакты 3-го века до нашей эры

CentralAsia (UZ) - Могила, датируемая III, III-IV веками до нашей эры, была найдена в махалле "Маданият" в Янгиюльском районе Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Янгиюльского района.

Согласно официальной информации, 3-4 июня в яме, вырытой в доме одного из жителей махалли "Маданият", была найдена древняя могила.

5 июня с участием представителей Ташкентского областного отдела культурного наследия, Янкиюльской районной администрации, районной прокуратуры и отдела внутренних дел, а также представителей общественности провели раскопки в этом доме.

Эксперты утверждают, что гробница относится к культуре "Ковунчи", которая восходит к III, III-IV векам до нашей эры. В могиле были найдены 1 скелет, 9 глиняных изделий и 1 женская бусина. Эти находки были переданы в Дом-музей Усмона Юсупова в Янгиюле.