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  8 июня 2020
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США передали Узбекистану реагенты для тестирования COVID-19 на 15 000 анализов

CentralAsia (UZ) -  5 июня посольство США передало Агентству санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана (АСЭБ) необходимые реагенты для тестирования COVID-19 в рамках помощи США Узбекистану в борьбе с COVID-19.

«Работая вместе с нашими партнерами в Министерстве здравоохранения, мы улучшим выявляемость, снизим урон от этого опасного вируса и спасем жизни людей в Узбекистане», — сказал посол США Даниэль Розенблюм.

Как сообщили в посольстве США в Ташкенте, переданные материалы включили 60 коробок реагента QIAGEN RNA, которых достаточно для проведения 15 000 анализов. Вторая партия, состоящая из 40 коробок наборов QIAGEN RNA, которых хватит на 10 000 тестов, прибудет в Узбекистан в течение нескольких недель.

Как сообщалось ранее, USAID предоставляет 3,9 миллиона долларов США, чтобы помочь Узбекистану справиться со вспышкой COVID-19. Эта помощь направлена на подготовку лабораторных систем для широкомасштабного тестирования, профилактику и контроль инфекций в медицинских учреждениях, улучшение эпиднадзора за COVID-19 и быстрого реагирования, улучшение ведения случаев заражения, борьбу с дезинформацией о вирусе и привлечение сообществ к совместной работе.

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