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  8 июня 2020
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Скончался мужчина, совершивший самосожжение в Таджикистане
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Таджикистанец поджог себя у здания финансового управления в городе Куляб

CentralAsia (TJ) -  Умер мужчина, который поджег себя около здания финансового управления в городе Куляб в Таджикистане. Об этом пишет портал «Ахбор».

Пациент скончался в областной больнице №2 города Куляб. По словам врачей, у него были ожоги 95% тела. Он с 6 июня находился в реанимационном отделении областной больницы.

В минувшую субботу сообщалось о том, что 62-летний мужчина сперва нанес себе ножевое ранение, а потом облил себя быстрогорящим средством и поджег.

Сообщается, что он совершил самоубийство в знак протеста, так как финуправление не оплачивал его долги за поставленную продукцию в местные детские сады. Местные власти опровергают эту версию, но признают, что в 2018 году пекарня семьи Абдуллоевых обслужила дошкольные учреждения на 57 тыс. сомони, а в 2019 году - на 142 тыс сомони.

Начальник главного финуправления Хатлона заявил, что погибший не имел никаких отношений с финуправлением города, как об этом говорилось ранее.

В правоохранительных органах сообщили,что по данному факту начато расследование. Возбуждено ли уголовное дело там не сообщили, пишет портал.


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