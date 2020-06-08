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  8 июня 2020
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В Узбекистане правозащитников, мониторящих детский труд, принудительно посадили под домашний карантин - СМИ

CentralAsia (UZ) -  Власти Наманганской области 7 июня в Папском районе задержали группу активистов, проводивших мониторинг по использованию детского труда на хлопковых плантациях. Об этом сообщило издание АССА.

Как сообщила ACCA руководитель Правозащитного альянса Елена Урлаева, на группу мониторинга "нападали" некие женщины. Они запрещали девочкам на поле разговаривать с приезжими, настаивали прятать лица и не называть свой возраст.

"На нескольких автомобилях прибыли сотрудники силовых служб, которые немедленно стали выкручивать руки, пытаясь затолкнуть мониторщиков в салон. Даже от пассивного сопротивления пожилых людей силовики пришли в ярость и начали их бить", - отмечается в сообщении издания.

По данным издания, правозащитников доставили в местную санэпидслужбу, где вынудили сдать анализы на Covid-19.

Правозащитники выяснили трудовой график юных сельхозработников. Оказалось, что рабочий день длится с 7.00 до 17.00 с перерывом на обед. Особая забота фермеров-нанимателей состоит в требовании носить синтетические маски во избежание заражения коронавирусом.

За работу в таких условиях дети получают ежедневно не более 30 000 сумов ($3). Законодательство запрещает заключать трудовые договора с несовершеннолетними, оно даже ориентировано на полную ликвидацию детского и принудительного труда в Узбекистане.

Как сообщила ACCA Елена Урлаева, международная организация труда не интересуется детским трудом в летнее время, когда надо пропалывать хлопчатник.

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