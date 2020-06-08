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  8 июня 2020
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В общую статистику Казахстана по коронавирусу не вошли более 1,3 тыс. зараженных

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане число бессимптомных носителей коронавируса, которые не входят в общую статистику достигло 1357, следует из данных оперативного штаба.

Как сообщает Минздрав страны, отдельный подсчет бессимптомных носителей передает реальную эпидемиологическую ситуацию в Казахстане.

За 7 июня в стране зарегистрировано 313 бессимптомных носителей коронавируса, а за сутки выявлено 165 новых случаев (входящие в общую статистику).

Также ранее министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщал, что помимо умерших от коронавируса пациентов 37 человек с коронавирусом скончались от сопутствующих заболеваний. Подтвержденное количество умерших от вируса на сегодняшний день составляет 56 человек, из них за последние сутки скончались 3 пациента.

Большинство бессимптомных носителей зафиксированы в городе Нур-Султан - 203 (+62), городе Шымкент - 180 (+49), Западно-Казахстанской области - 166 (+30).

Коронавирус в Казахстане
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