В Узбекистане 7 июня среди населения было диагностировано 217 случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - Начальник Государственной инспекции по санитарно-эпидемиологическому надзору при Кабинете Министров Узбекистана Нурмат Отабеков заявил, что ситуация с коронавирусом в стране остаётся сложной.

«Эпидемическая ситуация с коронавирусной болезнью остается чрезвычайно сложной. 195 пациентов были зарегистрированы в Ташкенте, 10 в Ташкентской области, 8 в Хорезмской области и 4 в Сырдарьинской области.

Понятно, что ситуация ухудшается. Каждый из нас должен помнить о том, что мы чаще болеем, выходя на улицу и общаясь. Строго соблюдайте карантинные меры. Носите марлевую маску, соблюдайте дистанцию ​​между разговорами и пользуйтесь антисептиками по возвращении домой», - отметил Отабеков в ходе брифинга в Ташкенте.

