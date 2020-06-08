В Казахстане почти 7,5 тыс. человек выздоровели от коронавируса

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CentralAsia (KZ) - Сегодня в Казахстане из больниц выписаны 108 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.



Таким образом, количество выздоровевших от вируса в Казахстане достигло 7484 человека.



Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1897;

- Нур-Султан – 1463;

- Атырауская область – 789;

- Карагандинская область – 469;



- Шымкент – 432;

- Западно-Казахстанская область – 407;

- Кызылординская область – 293;

- Алматинская область – 282;

- Туркестанская область – 257;

- Актюбинская область – 231;

- Жамбылская область – 225;



- Мангистауская область – 182;



- Павлодарская область – 170;

- Акмолинская область – 141;

- Костанайская область – 133;

- Восточно-Казахстанская область – 65;

- Северо-Казахстанская область – 48;

Коронавирус в Казахстане

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