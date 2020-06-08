В Казахстане почти 7,5 тыс. человек выздоровели от коронавируса

CentralAsia (KZ) - Сегодня в Казахстане из больниц выписаны 108 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.
Таким образом, количество выздоровевших от вируса в Казахстане достигло 7484 человека.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1897;
- Нур-Султан – 1463;
- Атырауская область – 789;
- Карагандинская область – 469;
- Шымкент – 432;
- Западно-Казахстанская область – 407;
- Кызылординская область – 293;
- Алматинская область – 282;
- Туркестанская область – 257;
- Актюбинская область – 231;
- Жамбылская область – 225;
- Мангистауская область – 182;
- Павлодарская область – 170;
- Акмолинская область – 141;
- Костанайская область – 133;
- Восточно-Казахстанская область – 65;
- Северо-Казахстанская область – 48;