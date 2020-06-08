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  8 июня 2020
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В Казахстане почти 7,5 тыс. человек выздоровели от коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Сегодня в Казахстане из больниц выписаны 108 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Таким образом, количество выздоровевших от вируса в Казахстане достигло 7484 человека.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1897;

- Нур-Султан – 1463;

- Атырауская область – 789;

- Карагандинская область – 469;

- Шымкент – 432;

- Западно-Казахстанская область – 407;

- Кызылординская область – 293;

- Алматинская область – 282;

- Туркестанская область – 257;

- Актюбинская область – 231;

- Жамбылская область – 225;

- Мангистауская область – 182;

- Павлодарская область – 170;

- Акмолинская область – 141;

- Костанайская область – 133;

- Восточно-Казахстанская область – 65;

- Северо-Казахстанская область – 48;

Коронавирус в Казахстане
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