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  8 июня 2020
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Россиянам разрешили выезжать за рубеж на работу, учебу и лечение

CentralAsia (CA) -  В России граждане смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу. Об этом 8 июня во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Также подписан указ, согласно которому граждане других стран также смогут въезжать в Россию с медицинскими целями.

Россия полностью закрыла границы после объявления ВОЗ о пандемии.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что в стране в ближайшие недели может быть объявлено о возобновлении международного авиасообщения.

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