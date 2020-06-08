Россиянам разрешили выезжать за рубеж на работу, учебу и лечение

CentralAsia (CA) - В России граждане смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу. Об этом 8 июня во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Также подписан указ, согласно которому граждане других стран также смогут въезжать в Россию с медицинскими целями.



Россия полностью закрыла границы после объявления ВОЗ о пандемии.



Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что в стране в ближайшие недели может быть объявлено о возобновлении международного авиасообщения.