100 узбекистанцев в России выразили желание вернуться на родину

CentralAsia (UZ) - Около 100 тысяч узбекистанцев в России выразили желание вернуться на родину. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Эркин Хамроев в интервью местным СМИ.

По словам Хамроева, на чартерных рейсах для возвращения мигрантов в Узбекистан в первую очередь прибывают инвалиды, пожилые, тяжелобольные и беременные женщины, а также женщины с маленькими детьми и студенты.

Эркин Хамроев сообщил, что по состоянию на 6 июня 1245 узбекистанцев были доставлены в Узбекистан по железной дороге, а с мая чартерными рейсами в республику было доставлено 15 390 граждан.

Кроме того, из соседних стран, в общей сложности более 56 000 граждан были репатриированы в Узбекистан. Более 7000 иностранных граждан, оставшихся в Узбекистане, также вернулись в свои страны.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" объявила чартерные рейсы в Узбекистан на период с 8 по 21 июня текущего года.

Сообщается, что 5208 граждан будут возвращены в Узбекистан чартерными рейсами из России, Турции, Южной Кореи, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Италии и Украины.