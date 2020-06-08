В Москве с завтрашнего дня отменят режим самоизоляции

«Уже несколько недель медленно, но верно пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки», - сказал он.

Сегодня также подписан указ, согласно которому россиянам разрешается выезд из страны для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу.

Также в столице снят ряд ограничений:



С 9 июня:

отменяются самоизоляция, пропуска и прогулки по графику для всех – в том числе пожилых и хронически больных

заработают социальные карты, льготники снова смогут ездить бесплатно в общественном транспорте

начинают работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству

отменяются ограничения для каршеринга, общественных организаций, киностудий, студий звукозаписи и НИИ

театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции

можно посещать кладбища



С 16 июня:

заработают летние веранды кафе и ресторанов и стоматология

возобновляют работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства

откроют музеи, выставочные залы, зоопарки



С 23 июня:

открываются все остальные кафе и рестораны, фитнес-клубы и бассейны

снимаются ограничения на работу детсадов и использование уличных качелей, тренажеров, лавочек

в обычный режим работы вернутся учреждения соцзащиты

возобновляется пассажирская навигация по Москве-реке.

При этом в документе отмечается, что сроки снятия ограничений могут измениться в соответствии со складывающейся эпидемиологический ситуацией.