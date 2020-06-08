В Москве с завтрашнего дня отменят режим самоизоляции
- Азия и мир, общество
- 17:32, 08 июня 2020
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CentralAsia (CA) - В Москве с 9 июня будет отменен режим самоизоляции, пропуска и график прогулок. Об этом сегодня сообщил мэр города Сергей Собянин.
Он отметил, что распространение коронавируса в городе идет на спад.
«Уже несколько недель медленно, но верно пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки», - сказал он.
Сегодня также подписан указ, согласно которому россиянам разрешается выезд из страны для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу.
Также в столице снят ряд ограничений:
С 9 июня:
- отменяются самоизоляция, пропуска и прогулки по графику для всех – в том числе пожилых и хронически больных
- заработают социальные карты, льготники снова смогут ездить бесплатно в общественном транспорте
- начинают работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству
- отменяются ограничения для каршеринга, общественных организаций, киностудий, студий звукозаписи и НИИ
- театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции
- можно посещать кладбища
С 16 июня:
- заработают летние веранды кафе и ресторанов и стоматология
- возобновляют работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства
- откроют музеи, выставочные залы, зоопарки
С 23 июня:
- открываются все остальные кафе и рестораны, фитнес-клубы и бассейны
- снимаются ограничения на работу детсадов и использование уличных качелей, тренажеров, лавочек
- в обычный режим работы вернутся учреждения соцзащиты
- возобновляется пассажирская навигация по Москве-реке.