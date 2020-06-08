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  8 июня 2020
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В Москве с завтрашнего дня отменят режим самоизоляции
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Москве с 9 июня будет отменен режим самоизоляции, пропуска и график прогулок. Об этом сегодня сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он отметил, что распространение коронавируса в городе идет на спад.

«Уже несколько недель медленно, но верно пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки», - сказал он.

Сегодня также подписан указ, согласно которому россиянам разрешается выезд из страны для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу.

Также в столице снят ряд ограничений:

С 9 июня:

  • отменяются самоизоляция, пропуска и прогулки по графику для всех – в том числе пожилых и хронически больных
  • заработают социальные карты, льготники снова смогут ездить бесплатно в общественном транспорте
  • начинают работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству
  • отменяются ограничения для каршеринга, общественных организаций, киностудий, студий звукозаписи и НИИ
  • театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции
  • можно посещать кладбища


С 16 июня:

  • заработают летние веранды кафе и ресторанов и стоматология
  • возобновляют работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства
  • откроют музеи, выставочные залы, зоопарки


С 23 июня:

  • открываются все остальные кафе и рестораны, фитнес-клубы и бассейны
  • снимаются ограничения на работу детсадов и использование уличных качелей, тренажеров, лавочек
  • в обычный режим работы вернутся учреждения соцзащиты
  • возобновляется пассажирская навигация по Москве-реке.
При этом в документе отмечается, что сроки снятия ограничений могут измениться в соответствии со складывающейся эпидемиологический ситуацией.
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