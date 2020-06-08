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  8 июня 2020
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Главу Генштаба Армении уволили после пышной свадьбы сына во время карантина
Артак Давтян. Фото: Асатур Есаянц /РИА Новости
Артак Давтян. Фото: Асатур Есаянц /РИА Новости

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил уволить главу Генштаба страны Артака Давтяна. Накануне местные СМИ сообщили о ста с лишним гостях на свадьбе сына генерал-майора, хотя в Армении из-за эпидемии COVID-19 введен режим чрезвычайного положения и самоизоляции, сообщает РБК.

Помимо Давтяна свои посты покинули глава Службы национальной безопасности Эдуард Мартиросян и начальник полиции Арман Саркисян.

«Я выражаю благодарность генерал-лейтенанту Артаку Давтяну, полковнику Эдуарду Мартиросяну, полковнику Арману Саркисяну за проделанную работу и приложенные усилия», - написал Пашинян на своей странице в Фейсбук.

Новым главой Генштаба Пашинян предложил назначить генерал-лейтенанта Оника Гаспаряна, СНБ — полковника Аргишти Карамяна, начальником полиции — Ваге Казаряна. Решения вступят в силу после того, как президент подпишет соответствующие указы.

7 мая, газета «Грапарак» сообщила, что после венчания в церкви в особняке Давтяна прошел банкет, на который, по оценке издания, пришли более ста гостей, хотя в Армении сейчас запрещены массовые собрания.

По информации издания Aysor, в дом, где проходило празднование, прибыли полицейские. «Сотрудники полиции побывали там, предупредили и составили соответствующий протокол. Мероприятие было прекращено», - сообщил начальник управления по связям с общественностью и информации национальной полиции Ашот Агаронян.

Сам Давтян после появления сообщений о сборище в СМИ заявил, что «у всех есть право на личную жизнь». «Призываю всех людей и СМИ не вторгаться в личное пространство мое и моей семьи», - написал он в Фейсбуке.

Коронавирусом переболели и Пашинян с семьей. Об этом сообщил сам премьер 1 июня. По его словам, он мог заразиться во время переговоров: официант расставлял стаканы на столе без перчаток, а у него позднее также обнаружили коронавирус. 8 июня Пашинян написал, что он и его семья благополучно выздоровели.



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