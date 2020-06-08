Число зараженных коронавирусом в Таджикистане превысило 4,6 тысяч

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за последние сутки выявлены 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 8 июня сообщает единый национальный портал по ситуации с коронавирусом.

За сутки в стране не зарегистрированы случаи смерти от вируса.

Всего с начала пандемии в стране коронавирус выявлен у 4609 человек, из них выздоровели 2763 пациента, скончались 48 человек.

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