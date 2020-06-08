В Таджикистане от коронавируса выздоровели 60% пациентов, - Минздрав

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CentralAsia (TJ) - На 8 июня в Таджикистане выявлено 4609 человек с коронавирусом, из них вылечились 2763 человека или 60%. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения страны.

Как сообщает агентство Ховар, на сегодняшний день в стране 1176 человек находятся под наблюдением врачей, за последние сутки 90 человек выписаны после излечения.

В настоящее время в 85 больницах республики мобилизованы более 7 тысяч 500 врачей и 25 тысяч средних медицинских работников. Кроме того, в учреждениях первичной медико-санитарной помощи республики оказывают услуги 7 тысяч 600 врачей и более 24 тысяч средних работников сферы медицины в целях выявления, предупреждения и оказания первичной помощи населению.

За последние сутки в стране зафиксировали 80 новых случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Таджикистане

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