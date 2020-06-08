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  8 июня 2020
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Количество случаев коронавируса в Узбекистане достигло 4400

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте у сотрудника "Ravnaq-bank" и у родственников, а также соседей продавца оптового рынка «Урикзар» обнаружили коронавирус.

Как сообщил Минздрав, по состоянию на 17:00 часов 8 июня в Узбекистане коронавирусом заражено 4404 человека.

29 новых случаев выявлены среди граждан, помещённый в Карантинный центр (все прибывшие из-за рубежа), 18 - в Ташкенте (включая родственников и соседей продавца торгового центра «Урикзор», сотрудника Шайхантахурского филиала «Равнак Банка»), 3 - в Наманганской области, 1 - из Ташкентской области (родственник продавца торгового центра «Урикзор»), 1 - в Сырдарьинской области - водитель международного грузовика.

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