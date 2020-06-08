В Техасе прощаются с афроамериканцем Джорджем Флойдом, умершим от рук полиции. Видео

кадр из видео

CentralAsia (CA) - В Хьюстоне, штат Техас проходит церемония прощания с Джорджем Флойдом, который погиб при задержании полицией в городе Миннеаполис. Видео снято корреспондентом РИА Новости.

Гроб вносят в церковь, а на завтра назначено погребение, передает корреспондент агентства.

5 июня церемония прощания с покойным прошла в городе Миннеаполис. Церемонию посетили мэр города Джейкоб Фрай, актер Кевин Харт, рэпер Ludacris и другие.

Джордж Флойд погиб 25 мая после того, как полицейский Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так некоторое время. Инцидент произошёл во время ареста Флойда в Паудерхорне (Миннеаполис, штат Миннесота) по подозрению в оплате купленной в магазине пачки сигарет поддельной 20-долларовой купюрой и был снят очевидцами на видео. Видеозаписи, на которых Флойд неоднократно говорил: «Я не могу дышать», быстро распространялись в сети и транслировались СМИ. Четыре причастных полицейских были уволены на следующий день. В отношении бывших полицейских предъявлены обвинения.