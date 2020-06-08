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  9 июня 2020
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В Ташкенте от коронавируса скончался 18-ый пациент

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 8 июня скончался мужчина, стал 18-ой жертвой коронавируса в стране.

Житель Уч-Тепинского района Ташкента, которому был поставлен диагноз Covid-19, 28 мая этого года был госпитализирован в многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии.

Как сообщил Минздрав, ранее 76-летний мужчина в течение многих лет страдал гепатитом, ишемической болезнью сердца, стенокардией, хронической сердечной недостаточностью.

31 мая состояние больного ухудшилось, и его перевели в отделение интенсивной терапии. 8 июня, несмотря на процедуры реанимации, пациент, находившийся на аппарате ИВЛ, умер от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

В то же время инфекция Covid-19 была подтверждена у жены, детей и внуков умершего. Все они проходят лечение.

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