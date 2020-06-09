Рейс МИАТ доставил своих граждан из Сиднея в Улан-Батор

CentralAsia (MNG) - Самолет Boeing авиакомпании МИАТ с монгольскими гражданами приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа в Улан-Баторе по местному времени в 20:30 8 июня.

Из них 79 семей с маленькими детьми, 15 беременных женщин и опекунов, 47 пожилых людей и опекунов, 2 человека с ограниченными возможностями, 26 человек с проблемами со здоровьем, 64 человека с уважительной причиной (один человек остался с нарушением визы) вернулись домой. Всего было эвакуировано 262 человека из 29 островов Себу, Филиппины.





Эвакуированные граждане будут изолированы в НИЦИЗ, Центральном военном госпитале, гостинице Амар, в санаториях Баянбайгал и Баянхангай в течение 21 дня.





Это первый рейс в истории гражданской авиации Монголии в Австралию, И капитан экипажа Ж.Доржнамжил возглавлил летный экипаж МИАТ, который преодолел около 10 100 км с одной стороны.







Министерство иностранных дел и МИАТ согласовали разрешения на взлет, посадку и транзит с Австралией, Китаем, Гонконгом, Индонезией и Филиппинами по дипломатическим каналам через свои посольства в этих странах.

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