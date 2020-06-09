Монголия справилась с коронавирусом лучше, чем Соединенные Штаты, - HuffPost

CentralAsia (MNG) - Развивающиеся страны прислушались к экспертам и предотвратили тысячи смертей. Почему Запад не хочет это признать?, задался вопросом журналист HuffPost Майкл Гоббс.

Коронавирус не поразил сначала богатые страны, но сильно ударил по ним. До настоящего времени почти четыре из пяти случаев смерти от COVID-19 в мире произошли на глобальном севере, который охватывает большинство развитых стран. В Соединенных Штатах, Италии, Испании, Франции и Соединенном Королевстве проживает всего 7,5% населения мира - и две трети от общего числа погибших от коронавируса.





В прошлом месяце Всемирный банк сообщил, что развивающиеся страны составляют 85% мирового населения, но на них приходится только 21% смертей от COVID-19. В конце мая во всем регионе Западной Африки, где проживает больше людей, чем в Соединенных Штатах, было зарегистрировано всего 654 случая смерти COVID-19 - цифра, которую некоторые западные страны набирают каждый день.





Это явление не случайно. Глобальный юг показывает страны с широким спектром демографических, климатических и географических особенностей. Многие страны, в том числе Монголия, Вьетнам и Словения, граничат с горячими точками пандемии.





Так что же объясняет поразительно низкое число погибших. По словам экспертов, самым убедительным объяснением является то, что бедные страны просто справились с пандемией лучше, чем богатые.





«Всякий раз, когда мы видим успех в развивающемся мире, мы склонны рассказывать историю с точки зрения вещей, которые находятся вне их контроля», - сказал Чарльз Кенни, старший научный сотрудник Центра глобального развития и автор книги «Становление лучше: почему глобальное развитие преуспевает и как мы можем улучшить мир еще больше». По его словам, за последние несколько десятилетий глобальный юг добился огромных успехов с точки зрения инфраструктуры, грамотности, здравоохранения и политики социального обеспечения. Эти достижения заложили основу для борьбы с коронавирусными заболеваниями в бедных странах, но в развитых странах они остались практически незамеченными.





«У нас есть проблема, если говорить о политических успехах развивающихся стран, которые являются значительными», - сказал Кенни. Западные СМИ, как правило, подчеркивают проблемы развивающихся стран, а не их достижения. Даже когда они получают признание за то, что вывели свое население из нищеты, в международной прессе часто подчеркивается роль западных благотворительных организаций, а не внутренних усилий. Но имеющиеся данные свидетельствуют о том, что развивающиеся страны взялись за COVID-19 не благодаря удаче или случайности, а скорее благодаря усердным усилиям их политиков и их населения.





В феврале, когда западноевропейские лидеры разрешили распространять вирус на массовых мероприятиях, Монголия отменила свои национальные новогодние лунные праздники и создала целевую группу с более чем 800 сотрудниками.





Монголия предприняла ряд преднамеренных шагов, чтобы остановить распространение коронавируса, включая дезинфекцию общественных мест в столице страны Улан-Баторе. Страна сообщила о нулевой смертности от коронавируса.





Успех развивающихся стран по сдерживанию COVID-19 зависит не только от его общественных организаций. Это также исходит от его правительств. Эти системы управления могут не привлекать внимание всего мира, но они сыграли решающую роль в решении проблемы COVID-19.





«История развивающегося мира в последние десятилетия привела к падению уровня насилия и государственных услуг, охватывающих все больше людей. Эта история была упущена из виду, потому что никто не хочет ее рассказывать», - говорит он.







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