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  9 июня 2020
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На утро 9 июня число зараженных коронавирусом в Казахстане преодолело отметку в 13 тысяч
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 215 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 9 июня сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Прирост за сутки составил 1,7%.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 42 (1,7%);

- Карагандинская область - 41 (3,6%);

- Западно-Казахстанская область - 27 (3,3%);

- город Шымкент - 22 (2,3%);

- город Алматы - 22 (0,8%);

- Павлодарская область - 16 (6,0%);

- Жамбылская область - 11 (2,6%);

- Восточно-Казахстанская область - 9 (4,7%);

- Атырауская область - 9 (0,7%);

- Алматинская область - 5 (1,1%);

- Костанайская область - 3 (1,5%);

- Мангистауская область - 3 (0,9%);

- Туркестанская область - 3 (0,8%);

- Акмолинская область - 1 (0,6%);

- Северо-Казахстанская область - 1 (1,6%).

Таким образом, всего с начала пандемии в стране коронавирус выявлен у 13074 человек, из них выздоровели 7737 пациентов, скончались 58 человек.

Коронавирус в Казахстане
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