На утро 9 июня число зараженных коронавирусом в Казахстане преодолело отметку в 13 тысяч

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 215 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 9 июня сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.
Прирост за сутки составил 1,7%.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 42 (1,7%);
- Карагандинская область - 41 (3,6%);
- Западно-Казахстанская область - 27 (3,3%);
- город Шымкент - 22 (2,3%);
- город Алматы - 22 (0,8%);
- Павлодарская область - 16 (6,0%);
- Жамбылская область - 11 (2,6%);
- Восточно-Казахстанская область - 9 (4,7%);
- Атырауская область - 9 (0,7%);
- Алматинская область - 5 (1,1%);
- Костанайская область - 3 (1,5%);
- Мангистауская область - 3 (0,9%);
- Туркестанская область - 3 (0,8%);
- Акмолинская область - 1 (0,6%);
- Северо-Казахстанская область - 1 (1,6%).
Таким образом, всего с начала пандемии в стране коронавирус выявлен у 13074 человек, из них выздоровели 7737 пациентов, скончались 58 человек.