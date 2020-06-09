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  9 июня 2020
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В Казахстане от коронавируса скончались еще два человека

CentralAsia (KZ) -  По состоянию на 23:05 8 июня в Казахстане зарегистрировано два случая смерти от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.

Так, в городе Нур-Султан скончался пациент 1966 года рождения, Павлодарской области пациентка 1957 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого на данный момент в Казахстане зафиксировано 58 случаев смерти от коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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