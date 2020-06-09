В Бразилии число зараженных коронавирусом стремительно растет, за сутки — 15,6 тысяч

CentralAsia (CA) - В Бразилии за прошедшие сутки коронавирус зафиксировали у 15 645 человек, сообщает Министерство здравоохранения страны.

Также за сутки от вируса скончались 679 человек.

По данным ведомства, на данный момент число зараженных в стране достигло 701 081 человека, из них скончался 37 991 пациент.

Данные университета Джонса Хопкинса показывают другие цифры. Так, по данным университета, число зараженных составляет 707 412 человек, количество скончавшихся — 37 134 человека.