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  9 июня 2020
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В Бразилии число зараженных коронавирусом стремительно растет, за сутки — 15,6 тысяч

CentralAsia (CA) -  В Бразилии за прошедшие сутки коронавирус зафиксировали у 15 645 человек, сообщает Министерство здравоохранения страны.

Также за сутки от вируса скончались 679 человек.

По данным ведомства, на данный момент число зараженных в стране достигло 701 081 человека, из них скончался 37 991 пациент.

Данные университета Джонса Хопкинса показывают другие цифры. Так, по данным университета, число зараженных составляет 707 412 человек, количество скончавшихся — 37 134 человека.

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