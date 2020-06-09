Монголия от Беларуси получила пожарную и аварийно-спасательную технику. Фото

CentralAsia (MNG) - 4 июня была отгружена первая партия пожарной и аварийно-спасательной техники для Государственного Национального Агентства по Чрезвычайным Ситуациям Монголии. Вся техника обладает улучшенными техническими характеристиками, специально доработанными с учетом климатических и географических особенностей этого региона, сообщает пресс-служба Минского автомобильного завода (МАЗ).





25 автоцистерн спроектированы с учётом климатических особенностей страны – температурная разбежка может составлять от -40 градусов зимой до +50 летом. С учётом всех требований специальные шасси доработал МАЗ.





Контракт, заключенный на поставку специальной техники включает в себя более 70 единиц. Это и пожарные автоцистерны различной емкости, и автолестницы, и автомобили пенного и воздушно-пенного тушения. В поставку войдут также порошковые и комбинированные автомобили, штабные автомобили, мобильные пункты управления и мобильный госпиталь со станцией дезобработки.







Кроме того, монгольские спасательные службы получат вахтовые автобусы производства Минского автомобильного завода для доставки своего персонала к местам работы.







Вся специальная автотехника изготавливается на базе шасси МАЗ. У Минского автозавода имеется богатый опыт по созданию адаптированных и специально сконструированных надежных шасси для работы в чрезвычайных ситуациях. Поставляемая современная пожарная и аварийно-спасательная техника – это результат совместной работы МЧС Беларуси, технических специалистов ОАО «МАЗ» и ООО «ПОЖСНАБ». Вся техника прошла испытания в реальных условиях ликвидации чрезвычайных ситуаций и зарекомендовала себя с наилучшей стороны.







Большим преимуществом данной поставки является и совместная программа комплектации автотехники, разработанная специалистами ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» и ООО «ПОЖСНАБ». Такая программа предусматривает осуществление гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания техники и аварийно-спасательного инструмента, обучение сотрудников заказчика, оснащение необходимым сервисным оборудованием и инструментом, передает представитель Минского автомобильного завода.

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