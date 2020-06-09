В Узбекистане предприниматели и самозанятые получили больше дьгот

CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по упрощению государственного регулирования предпринимательской деятельности и самозанятости». В документе расширен перечень видов деятельности, которые разрешены самозанятым с 1 июля 2020 года.

Согласно постановлению самозанятым разрешено 24 вида деятельности.

«Установить, что семейные предприятия, осуществляющие виды деятельности, предусмотренные для самозанятых лиц, с численностью участников не менее трех человек, уплачивают налог с оборота по ставке, сниженной на 50 процентов от установленной», сообщается в постановлении.

Согласно документу, с 1 июля 2020 года регистрация самозанятых лиц осуществляется в уведомительном порядке через мобильное приложение либо персональный кабинет налогоплательщика. Самозанятому выдается матричный QR-код, временные трудовые удостоверения отменяются. Приложение позволит принимать заказы и оплату, выставлять ЭСФ, вести учет доходов и расходов, а также рекламировать свою продукцию, услуги или работу.

Также самозанятым введен социальный налог за 2020 год в размере не менее 50% от суммы базовой расчетной величины, который направляется во внебюджетный Пенсионный фонд. Запрет на найм работников и уходить к работодателю постановлением не отменен.

При изменении местонахождения перерегистрировать субъектов предпринимательства не требуется. Вставать на налоговый учет необходимо по месту деятельности, сообщается в постановлении.

Минэкономразвития и сокращения бедности, минюстиции и Торгово-промышленная палата Узбекистана должны в 2021 году внедрить информационную систему «Бизнес-навигатор». Система в онлайн-режиме позволит выбрать конкурентоспособный вид предпринимательской деятельности в нужном регионе, сформировать проект бизнес-плана и пакет документов для получения кредита, получить данные о предусмотренных льготах и преференциях, подобрать недвижимость для осуществления бизнеса.