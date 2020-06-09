В Монголии выздоровели еще 10 пациентов с коронавирусом

CentralAsia (MNG) - В Монголии вчера десять человек с коронавирусом выздоровели и были выписаны из больниц, общее число излечившихся от COVID-19 выросло до 85, сообщили в Минздраве.

Также 8 июня 55 человек дали отрицательный результат на коронавирус. Рейсом Сидней-Улан-Батор прибыло 262 пассажира, из них два пассажира были изолированы в НИЦИЗ. Завтра утром будут объявлены их результаты на анализ.





Стало известно, что сингапурские бизнесмены пожертвовали экспресс-тесты, денежные средства на сумму 30 тыс. сингапурских долларов ($21 600) и 5 тыс. медицинских защитных масок. А также компания «Сетунари, представляющая швейцарскую компанию «Roche» в Монголии, 8 июня вручила 400 новых тестов «Elecsys Anti-SARS-COV-2» лабораториям НИЦИЗ Монголии, сообщил директор НИЦИЗ, Д.Нямхуу.





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