ВОЗ заявила, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Тедрос Гебреисус

CentralAsia (CA) - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире ситуация с пандемией коронавируса ухудшается.

По его словам, сейчас эпидемия охватывает все больше людей в разных странах мира.

«Хотя ситуация с пандемией в Европе улучшается, но в мире она ухудшается. За 9 из 10 прошедших дней сообщили о свыше 100 тысячах случаев коронавируса. Вчера сообщили о более чем 136 тысячах случаев, самое большое количество за сутки.

Более 75% случаев заражения, которые были выявлены за вчерашний день, произошли в Южной и Северной Америке и в Южной Азии», - сказал он.

Также глава ВОЗ отметил, что большинство африканских стран до сих пор отмечают стремительный рост случаев коронавируса, некоторые из них появляются в новых районах.

Он добавил, что в ряде стран при этом все же отмечаются позитивные сигналы в снижении заражений.

Ранее ВОЗ сообщала о том, что организация изменила позицию относительно масок. Теперь она советует правительствам сделать обязательным ношение масок из ткани в общественных местах.

А в начале пандемии в ВОЗ настаивали, что маски должны носить только больные коронавирусом, люди с симптомами или те, кто находится в контакте с ними. Организация скептически оценивала защиту, которую предоставляют маски, и советовала сосредоточиться на частом мытье рук.