В Туркменистане проводят массовую диспансеризацию госслужащих на фоне отсутствия COVID-19

CentralAsia (TM) - МИД Туркменистана провёл на днях брифинг, посвящённый мерам, предпринимаемым для предупреждения распространения коронавируса. В мероприятии участвовали представители дипломатических миссий, международных организаций, туркменских официальных лиц и журналистов.

Вместе с тем, Туркменистан, продолжающий утверждать об отсутствии случаев COVID-19, усиливает меры по проведению медицинских осмотров среди работников бюджетных организаций.

Несмотря на пандемию Туркменистан продолжает отмечать различные даты с участием огромного количества людей.

С другой стороны, туркменские власти в принудительном порядке проводят медицинские осмотры среди работников государственных учреждений для выявления возможных случаев заражения коронавирусом.

Как сообщил корреспондент Радио Азатлык в Ашхабаде, в эти дни в столичных домах здоровья собираются огромные очереди желающих пройти медицинское обследование бюджетных работников.

«Руководители госучреждений и предприятий заставляют всех работников в кротчайшие сроки за свой счёт пройти медосмотр. Не прошедших обследование грозят уволить с работы в рамках сокращения рабочих мест», сообщил 8 июня корреспондент.

Он добавил, что для мужчин обследование обходится в 100 манатов ($28,5), а для женщин 140 манатов ($40).

«То, что для женщин это обходится дороже связано с тем, что их ещё заставляют пройти дополнительный осмотр у гинекологов», рассказал корреспондент.

Несмотря на то, что Туркменистан заверяет об отсутствии случаев заболевания COVID-19, статистических данных о состоянии здоровья населения не публикует.