В Казахстане выявлены еще 339 бессимптомных носителей коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за 8 июня зарегистрированы 339 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, сообщает оперативный штаб.
Таким образом, на сегодняшний день в Казахстане зафиксированы 1696 бессимптомных носителей коронавируса.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- город Шымкент - 255 (+75);
- город Нур-Султан - 250 (+47);
- Карагандинская область - 208 (+69);
- город Алматы - 197 (+62);
- Западно-Казахстанская область - 192 (+26);
- Атырауская область - 118 (+28);
- Алматинская область - 88 (+6);
- Мангистауская область - 78 (+2);
- Восточно-Казахстанская область - 75 (+10);
- Туркестанская область - 51 (+4);
- Кызылординская область - 50;
- Северо-Казахстанская область - 48 (+2);
- Жамбылская область - 24 (+4);
- Акмолинская область - 17;
- Актюбинская область - 17;
- Павлодарская область - 17 (+2);
- Костанайская область - 11 (+2).