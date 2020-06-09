[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане выявлены еще 339 бессимптомных носителей коронавируса

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за 8 июня зарегистрированы 339 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, сообщает оперативный штаб.

Таким образом, на сегодняшний день в Казахстане зафиксированы 1696 бессимптомных носителей коронавируса.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- город Шымкент - 255 (+75);

- город Нур-Султан - 250 (+47);

- Карагандинская область - 208 (+69);

- город Алматы - 197 (+62);

- Западно-Казахстанская область - 192 (+26);

- Атырауская область - 118 (+28);

- Алматинская область - 88 (+6);

- Мангистауская область - 78 (+2);

- Восточно-Казахстанская область - 75 (+10);

- Туркестанская область - 51 (+4);

- Кызылординская область - 50;

- Северо-Казахстанская область - 48 (+2);

- Жамбылская область - 24 (+4);

- Акмолинская область - 17;

- Актюбинская область - 17;

- Павлодарская область - 17 (+2);

- Костанайская область - 11 (+2).

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Москве с завтрашнего дня отменят режим самоизоляции
  • Первый контейнерный поезд отправился по мультимодальному коридору «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»
  • Печатаются бюллетени для парламентских выборов Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com