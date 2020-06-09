В Казахстане выявлены еще 339 бессимптомных носителей коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за 8 июня зарегистрированы 339 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, сообщает оперативный штаб.

Таким образом, на сегодняшний день в Казахстане зафиксированы 1696 бессимптомных носителей коронавируса.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- город Шымкент - 255 (+75);

- город Нур-Султан - 250 (+47);

- Карагандинская область - 208 (+69);

- город Алматы - 197 (+62);

- Западно-Казахстанская область - 192 (+26);

- Атырауская область - 118 (+28);

- Алматинская область - 88 (+6);

- Мангистауская область - 78 (+2);

- Восточно-Казахстанская область - 75 (+10);

- Туркестанская область - 51 (+4);

- Кызылординская область - 50;

- Северо-Казахстанская область - 48 (+2);

- Жамбылская область - 24 (+4);

- Акмолинская область - 17;

- Актюбинская область - 17;

- Павлодарская область - 17 (+2);

- Костанайская область - 11 (+2).

Коронавирус в Казахстане

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