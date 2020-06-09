В Узбекистане юмористов заставили извиниться за пародию на сотрудников дорожной полиции (видео)

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане актеры юмористической передачи извинились за пародии на сотрудников Главного управления безопасности дорожного движения (ГУБДД). Ролик с извинениями опубликован на сайте ГУБДД МВД.

В апреле текущего года по телевидению показали очередной выпуск юмористической передачи "Sho'rdanak". В передаче в одном эпизоде сотрудник ДПС остановил водителя и отметил, что он превысил скорость. Тот ответил, что двигался со скоростью 30 км/час. На что сотрудник ДПС заявил, что мужчина остановился под знаком «Остановка запрещена», но водитель отвечает, что там нет такого знака. Тогда сотрудник ДПС предложил водителю выбрать одно из двух представленных нарушений.

Во втором эпизоде инспектор останавливает автомобиль, который сопровождают скорая помощь и пожарная машина. Водитель на вопрос о происходящем отвечает, что его по два раза в день останавливают и спрашивают про аптечку и огнетушитель, поэтому теперь он передвигается только так.

В ходе передачи, которую специально подготовили в пресс-службе ГУБДД, актеры Эркин Чолиев и Дониер Хасанов подчеркнули, что они уважают сотрудников ОВД. Они сказали, что им стыдно, принесли извинения и пообещали впредь думать перед выпуском передачи.

Публичные извинения на видео в последние годы приобрели популярность в Узбекистане. Ранее перед сотрудниками МВД извинилась известная певица Юлдуз Усманова. А в прошлом году глав нескольких городов и районов заставили публично извиняться перед общественностью после протестов населения из-за сноса домов и невыплаты компенсаций за снесённые жилища.