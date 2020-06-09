ВБ прогнозирует замедление роста экономики Узбекистана до 1,5%

CentralAsia (UZ) - Узбекистан остается единственной страной в регионе Европы и Центральной Азии, чья экономика продолжит расти. По остальным странам ВБ прогнозирует отрицательный показатель, следует из отчета «Перспективы мировой экономики» за июнь.

Но несмотря на рост экономики в Узбекистане, по прогнозу ВБ рост экономки страны ухудшится. Если в апреле в Узбекистане прогнозировался рост ВВП на уровне 1,6% в 2020 году, то теперь ВБ предсказывает 1,5% (в 2019 году этот показатель был 5,6%). Прогноз по росту экономики страны в 2021 году улучшен на один процентный пункт: с 6,5% до 6,6%.

В экономике Центральноазиатского региона прогнозируется спад на 4,7%. Этот прогноз составлен исходя из предположения о постепенной отмене введенных правительствами ограничительных мер к началу второго полугодия. По сценарию, предполагающему постепенное сглаживание последствий пандемии и восстановление торговли и инвестиций, ожидается, что в 2021 году экономика Европы и Центральной Азии оживится и покажет рост на 3,6%.

В докладе отмечается, что экономика региона отличается открытостью для торговли и финансовых потоков, включая денежные переводы, а поэтому она уязвима к побочным эффектам глобальных потрясений. Кроме того, ожидается, что на темпах роста экономики стран региона, экспортирующих энергоресурсы, включая Россию, Казахстан и Азербайджан, скажется сохранение цен на нефть на низком уровне.

Для Узбекистана и Кыргызстана рост цен на золото поможет компенсировать снижение цен на другие металлы.

Влияние вспышек коронавирусной инфекции тормозит частное потребление и инвестиции, и на этом фоне в 2020 году ожидается спад экономической активности во всех субрегионах: в Центральной Европе — на 5%, на Западных Балканах — на 3,2%, на Южном Кавказе — на 3,1%, в Восточной Европе — на 3,6% , в Центральной Азии – на 1,7%.

Последствия для экономической активности характеризуются крайней неопределенностью и могут оказаться более тяжелыми в случае усугубления пандемии и углубления сопутствующего ей спада деловой активности. Серьезнее всех пострадают страны, для экономики которых характерны прочные торговые и финансовые связи, в том числе за счет денежных переводов, с зоной евро или Россией, говорится в докладе ВБ.