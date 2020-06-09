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  9 июня 2020
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Правительство США пожертвовало СИЗ для медицинских работников Монголии. Фото

CentralAsia (MNG) -  Чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Монголии Майкл Клечески передал сегодня Министерству здравоохранения пожертвование правительством США средств индивидуальной защиты для врачей и медицинского персонала для предотвращения инфекции COVID-19. Об этом сообщает Минздрав Монголии.

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В мероприятии приняли участие представители посольства США в Монголии и руководители соответствующих департаментов и специалисты Министерства здравоохранения страны.

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Во время приема СИЗ член правительства и министр здравоохранения Монголии Д.Сарангэрэл заявила, что инфекция COVID-19 зарегистрирована в 216 странах и территориях, заболело 7 млн человек, из которых 3,1 млн излечились. Она поблагодарила правительство США за предоставление средств индивидуальной защиты в то время, когда спрос и дефицит на средства индивидуальной защиты быстро рос, и сказала, что эти средства индивидуальной защиты будут доставлены в соответствующие медицинские учреждения как можно скорее.

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По словам министра, защита медицинского персонала является важнейшим приоритетом для всех руководителей медицинских организаций.

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Посол Майкл Клечески сказал, что министерство обороны США передало Министерству здравоохранения, НИЦИЗ и Генеральному агентству специализированных инспекций средства индивидуальной защиты на общую сумму $28400 или 80,0 млн тугриков. Он выразил уверенность, что пожертвование внесет значительный вклад в профилактику инфекции среди врачей и медицинского персонала, работающего на переднем крае инфекционного контроля над COVID-19.

А также Министерство обороны США через Группу гражданской и военной поддержки проводит гуманитарную работу в Монголии, и на прошлой неделе началось строительство детсада в Сухбаатаре, аймака Сэлэнгэ, сообщил посол США.

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Он сказал, что пожертвование является лучшим примером стратегического партнерства между Монголией и Соединенными Штатами, и высоко оценил эффективность усилий правительства Монголии по борьбе с новым коронавирусом.

«Друзья и стратегические партнеры помогают друг другу в трудные времена. Я горжусь тем, что снова поддерживаю министра здравоохранения Сарангэрэл и объявляю о пожертвовании средств индивидуальной защиты от Министерства обороны США», - написал Майкл Клечески на своей странице в Твиттере.

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