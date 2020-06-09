Правительство США пожертвовало СИЗ для медицинских работников Монголии. Фото

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Монголии Майкл Клечески передал сегодня Министерству здравоохранения пожертвование правительством США средств индивидуальной защиты для врачей и медицинского персонала для предотвращения инфекции COVID-19. Об этом сообщает Минздрав Монголии.

В мероприятии приняли участие представители посольства США в Монголии и руководители соответствующих департаментов и специалисты Министерства здравоохранения страны.

В мероприятии приняли участие представители посольства США в Монголии и руководители соответствующих департаментов и специалисты Министерства здравоохранения страны.

Во время приема СИЗ член правительства и министр здравоохранения Монголии Д.Сарангэрэл заявила, что инфекция COVID-19 зарегистрирована в 216 странах и территориях, заболело 7 млн человек, из которых 3,1 млн излечились. Она поблагодарила правительство США за предоставление средств индивидуальной защиты в то время, когда спрос и дефицит на средства индивидуальной защиты быстро рос, и сказала, что эти средства индивидуальной защиты будут доставлены в соответствующие медицинские учреждения как можно скорее.

Во время приема СИЗ член правительства и министр здравоохранения Монголии Д.Сарангэрэл заявила, что инфекция COVID-19 зарегистрирована в 216 странах и территориях, заболело 7 млн человек, из которых 3,1 млн излечились. Она поблагодарила правительство США за предоставление средств индивидуальной защиты в то время, когда спрос и дефицит на средства индивидуальной защиты быстро рос, и сказала, что эти средства индивидуальной защиты будут доставлены в соответствующие медицинские учреждения как можно скорее.

По словам министра, защита медицинского персонала является важнейшим приоритетом для всех руководителей медицинских организаций.

По словам министра, защита медицинского персонала является важнейшим приоритетом для всех руководителей медицинских организаций.

Посол Майкл Клечески сказал, что министерство обороны США передало Министерству здравоохранения, НИЦИЗ и Генеральному агентству специализированных инспекций средства индивидуальной защиты на общую сумму $28400 или 80,0 млн тугриков. Он выразил уверенность, что пожертвование внесет значительный вклад в профилактику инфекции среди врачей и медицинского персонала, работающего на переднем крае инфекционного контроля над COVID-19.

Посол Майкл Клечески сказал, что министерство обороны США передало Министерству здравоохранения, НИЦИЗ и Генеральному агентству специализированных инспекций средства индивидуальной защиты на общую сумму $28400 или 80,0 млн тугриков. Он выразил уверенность, что пожертвование внесет значительный вклад в профилактику инфекции среди врачей и медицинского персонала, работающего на переднем крае инфекционного контроля над COVID-19.

А также Министерство обороны США через Группу гражданской и военной поддержки проводит гуманитарную работу в Монголии, и на прошлой неделе началось строительство детсада в Сухбаатаре, аймака Сэлэнгэ, сообщил посол США.



Он сказал, что пожертвование является лучшим примером стратегического партнерства между Монголией и Соединенными Штатами, и высоко оценил эффективность усилий правительства Монголии по борьбе с новым коронавирусом.