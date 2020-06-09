«К сожалению, реальность»: Казахстанские врачи опубликовали видео из реанимации с больными коронавирусом

CentralAsia (KZ) - Департамент контроля качества товаров и услуг Акмолинской области разместил кадры из палат с больными коронавирусом, подключенными к аппаратам ИВЛ, сообщает портал zakon.kz.

«К сожалению, реальность», - подписали видео.

Врачи отмечают, что количество заражений ежедневно растет. И он связан с несоблюдением мер предосторожности.

По последним данным, в Казахстане выявлено 215 новых случаев с симптомами, и 339 - бессимптомных.

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