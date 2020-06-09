[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Министр иностранных дел Таджикистана поблагодарил правительство Канады за гуманитарную помощь стране
МИД Таджикистана
МИД Таджикистана

CentralAsia (TJ) -  Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем.

Как сообщает пресс-служба МИД Таджикистана, стороны обменялись мнениями относительно предпринимаемых мер по борьбе с пандемией COVID-19. Также министр С.Мухриддин выразил правительству Канады признательность за оказанную гуманитарную помощь Таджикистану.

Были обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы многостороннего взаимодействия Таджикистана и Канады на международной арене.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В Бразилии жители вышли на массовые протесты против президента страны. Фото
  • ВБ прогнозирует замедление роста экономики Узбекистана до 1,5%
  • На утро 8 июня в Казахстане выявили 165 новых случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com