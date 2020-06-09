Министр иностранных дел Таджикистана поблагодарил правительство Канады за гуманитарную помощь стране

МИД Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем.



Как сообщает пресс-служба МИД Таджикистана, стороны обменялись мнениями относительно предпринимаемых мер по борьбе с пандемией COVID-19. Также министр С.Мухриддин выразил правительству Канады признательность за оказанную гуманитарную помощь Таджикистану.



Были обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы многостороннего взаимодействия Таджикистана и Канады на международной арене.

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