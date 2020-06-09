В США состоялись первые слушания по делу бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда

Дерек Шовин, Ту Тао, Томас Лэйн и Александер Куэнг. Фото: Reuters

CentralAsia (CA) - В Миннесоте состоялись первые слушания по делу экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает Euronews.

Суд установил размер залога для освобождения подозреваемого: 1 миллион долларов, если он будет выполнять условия суда, и 1,25 млн — безусловный залог.

Шовину по статье «убийство 2-й степени» грозит до 40 лет тюремного заключения. Троих его коллег обвиняют в непредумышленном убийстве и подстрекательстве к убийству. За них залог составляет 750 тысяч.

Джордж Флойд погиб 25 мая после того, как полицейский Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так некоторое время. Инцидент произошёл во время ареста Флойда в Паудерхорне (Миннеаполис, штат Миннесота) по подозрению в оплате купленной в магазине пачки сигарет поддельной 20-долларовой купюрой и был снят очевидцами на видео. Видеозаписи, на которых Флойд неоднократно говорил: «Я не могу дышать», быстро распространялись в сети и транслировались СМИ. Четыре причастных полицейских были уволены на следующий день.