Выпущена видеоверсия книги «Мой герой - это ты» на монгольском языке для детей, борющихся с COVID-19. Видео

CentralAsia (MNG) - На монгольском языке была выпущена видеоверсия книги «Мой герой - это ты» для детей 6-11 лет о COVID-19. «Мой герой - это ты» - книга, написанная для детей во всем мире, пострадавших от пандемии COVID-19.
Проект был поддержан Агентством США по международному развитию и Всемирной организацией здравоохранения, чтобы охватить больше детей в Монголии. Перевел книгу на монгольский язык Фонд «Хүүхдийг Ивээх Сан» - «Берегите детей».
Помимо видеокниг, в каждом уголке Монголии для детей доступно небольшое количество печатных книг.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Агентство США по международному развитию (ЮСАИД) поддержали публикацию 10 000 экземпляров и передали их в Центр психического здоровья для распространения в 9 районах столицы и 21 аймаке.
С помощью сказочного персонажа Арио эта книга научит детей защищать себя, свою семью и друзей от коронавирусной инфекции и справляться с эмоциональными проблемами, возникающими в новых и быстро меняющихся ситуациях.
«Мой герой - это ты» должен читать один из родителей, опекун или учитель вместе с ребенком или небольшой группой детей. Детям не рекомендуется читать эту книгу самостоятельно без поддержки родителя, опекуна или учителя.
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