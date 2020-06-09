В Таджикистане мэр города Куляб задержан по подозрению в коррупции

Бахром Иноятзода

CentralAsia (TJ) - Председатель города Куляб Хатлонской области в Таджикистане Бахром Иноятзода 8 июня задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщает агентство Ховар со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана.

Ранее, 27 мая по подозрению в мошенничестве были арестованы водитель служебной автомашины председателя города Куляб гражданин Хурсандали Хуррамов и 3 июня — заведующий приемной главы города Фируз Курбанов.

В ходе предварительного следствия, задержанные Хуррамов и Курбанов дали показания, что совершили данные деяния согласно указанию Бахрома Иноятзода.

Также, в отношении коррупционных деяний Бахрома Иноятзода поступили заявления от жителей города Куляб. В ходе проведения проверочных мероприятий факты коррупционной деятельности подтвердились.

В отношении мэра Куляба Государственным комитетом национальной безопасности совместно с Генеральной прокуратурой Таджикистана возбуждено уголовное дело. Ведётся предварительное следствие, говорится в сообщении.

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