[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии изъято более 29 тысяч официальных и дипломатических паспортов, - МИД

CentralAsia (MNG) -  В целях пресечения незаконного использования и оборота дипломатических и официальных паспортов министерство иностранных дел Монголии отозвало 29 495 паспортов в период с 2018 по 2020 год.

Правительство Монголии одобрило пересмотренное положение о выдаче, использовании и хранении дипломатических и служебных паспортов 27 мая 2020 года, чтобы повысить ответственность официальных и дипломатических владельцев паспортов, а также усилить контроль и улучшить правила хранения таких паспортов.

Обновленное правило регулирует выдачу дипломатических и официальных паспортов лицам, которые должны вернуть официальный или дипломатический паспорт в пограничный офис сразу после завершения их официальных поездок в другое место и въезда в Монголию, а пограничный офис доставит возвращенные паспорта в Министерство иностранных дел. Для их следующей официальной поездки документы могут быть возвращены по запросу, представленному соответствующим органом, ответственным за поездку.

Постановление также повысило ответственность владельцев дипломатических и служебных паспортов и предусматривает наложение дисциплинарных мер на тех, кто не выполняет свои обязанности, в том числе тех, кто занимается незаконными действиями, такими как вопросы, связанные с контрабандой наркотиков, во время работы за границей и увольнять их с государственной службы в соответствии с другими соответствующими законами.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Монголия от Беларуси получила пожарную и аварийно-спасательную технику. Фото
  • В Узбекистане юмористов заставили извиниться за пародию на сотрудников дорожной полиции (видео)
  • Скончался мужчина, совершивший самосожжение в Таджикистане


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com