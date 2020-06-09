В Монголии изъято более 29 тысяч официальных и дипломатических паспортов, - МИД

CentralAsia (MNG) - В целях пресечения незаконного использования и оборота дипломатических и официальных паспортов министерство иностранных дел Монголии отозвало 29 495 паспортов в период с 2018 по 2020 год.

Правительство Монголии одобрило пересмотренное положение о выдаче, использовании и хранении дипломатических и служебных паспортов 27 мая 2020 года, чтобы повысить ответственность официальных и дипломатических владельцев паспортов, а также усилить контроль и улучшить правила хранения таких паспортов.





Обновленное правило регулирует выдачу дипломатических и официальных паспортов лицам, которые должны вернуть официальный или дипломатический паспорт в пограничный офис сразу после завершения их официальных поездок в другое место и въезда в Монголию, а пограничный офис доставит возвращенные паспорта в Министерство иностранных дел. Для их следующей официальной поездки документы могут быть возвращены по запросу, представленному соответствующим органом, ответственным за поездку.





Постановление также повысило ответственность владельцев дипломатических и служебных паспортов и предусматривает наложение дисциплинарных мер на тех, кто не выполняет свои обязанности, в том числе тех, кто занимается незаконными действиями, такими как вопросы, связанные с контрабандой наркотиков, во время работы за границей и увольнять их с государственной службы в соответствии с другими соответствующими законами.

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