США выразили озабоченность нарушениями прав человека в Туркменистане

CentralAsia (TM) - Посол ОБСЕ от США Джеймс С. Гилмор III (James S. Gilmore III) выразил озабоченность серьезными нарушениями основных прав человека в Туркменистане.

США по-прежнему относят Туркменистан к числу стран, вызывающих особую озабоченность, в связи с нарушениями прав граждан на свободу религии и призывают миссию ОБСЕ в Ашхабаде направить усилия для решения этой проблемы, - отмечается в докладе, опубликованном на сайте миссии США в ОБСЕ.

"Еще одной сферой, вызывающей вопросы, является пенитенциарная система. США приветствуют сообщения, согласно которым в 2019 году активисту Гулгельды Аннаниязову было позволено встретиться с семьей по месту заключения в Гарабогазе, хотя суровость наказания за незаконный въезд через границу в собственную страну вызывает вопросы. Студент Омрузак Омаркулиев должен был уже пройти двухлетнюю службу и вернуться к учебе. «Мы бы хотели получить более актуальную информацию по этим двум кейсам", – сказал Гилмор, добавив, что доклады, озвученные на прошлогодней встрече по Человеческому Измерению (ежегодная конференция, посвященная правам человека в странах- членах ОБСЕ) указали на ухудшение отношения властей к политическим заключенным", - говорится в документе.

США озабочены большим количеством узников совести, которым уже много лет не дают возможности связи с внешним миром. В частности, было отмечено что бывший глава туркменского МИДа и представитель Туркменистана при ОБСЕ Батыр Бердыев находится в числе тех заключенных, сведений о которых не было уже более десяти лет (в 2002 году Бердыев был осужден на 25 лет за попытку покушения на С.Ниязова).

Представитель США призвал власти Туркменистана предоставить информацию о заключенных их семьям и организовать рабочий визит рабочей группы ООН по насильственным исчезновениям. ОБСЕ следует усилить деятельность по развитию гражданского общества и независимых СМИ в Туркменистане, включая более широкое участие представителей гражданского общества и независимых журналистов на встречах организации.

В заключении представитель США коснулся темы распространения пандемии коронавируса.

"Я понимаю, что правительство Туркменистана сообщает об отсутствии в стране случаев заражения COVID-19 – ни одного! Прозрачность и надежность официальных данных – обязательные условия для преодоления кризиса и правительства ответственны за публикацию детальных и достоверных данных", – подытожил представитель США при ОБСЕ, сказав, что ожидает ответа туркменской стороны.