В Узбекистане образован университет Геологических наук

CentralAsia (UZ) - Новый вуз геологически наук создан в Ташкенте. Учреждение будет сотрудничать с университетом Петербурга.

Постановление о создании университета Геологических наук издал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Согласно документу, обучение студентов в новом университете геологических наук в Ташкенте будет проходить при помощи Санкт-Петербургского горного университета.

«Обучение студентов в университете ведется по совместным образовательным программам с ведущими зарубежными высшими образовательными учреждениями по направлению геологии и горного дела, в частности Санкт-Петербургским горным университетом», – говорится в тексте документа. Первые студенты должны приступить к обучению 1 сентября.

В январе текущего года Мирзиёев заложил капсулу под строительство кампуса нового университета геологических наук в Ташкенте.

Новое учреждение высшего образования объединит четыре института, которые существуют сегодня в Узбекистане в данной сфере.