Российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в нетрезвом состоянии. Умер один человек. Видео

- Азия и мир, происшествия
- 12:28, 09 июня 2020
- Просмотров: 1603
CentralAsia (CA) - Российский актер Михаил Ефремов понедельник вечером в Москве на Смоленской площади попал в ДТП, в результате которого погиб один человек.
После аварии Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови.
Машина актера столкнулась с фургоном, который, предположительно, принадлежит компании, торгующей морепродуктами.
Как сообщает РИА Новости, с места аварии пострадавший был доставлен с закрытой черепно-мозговой травмой в Научно-исследовательский институт имени Склифосовского. Сам Ефремов в аварии не пострадал.
Позже стало известно, что водитель умер в больнице. Ему было 67-лет, он был уроженцем Рязани. В Москве работал водителем-курьером.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении Ефремова за ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Но после смерти водителя фургона дело против актера может быть переквалифицировано на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. По ней Ефремову грозит наказание до 12 лет лишения свободы. Сейчас Ефремов отпущен под подписку о невыезде.
Появилось #ВИДЕО с места аварии с участием двух автомобилей в Москве. Участником ДТП в центре столицы стал актёр Михаил Ефремов. pic.twitter.com/sthZom5l3Z — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) June 8, 2020
Момент ДТП. pic.twitter.com/WaSPp2wnNO — ЦОДД (@gucodd) June 8, 2020