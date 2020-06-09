Российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в нетрезвом состоянии. Умер один человек. Видео

Михаил Ефремов. Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

CentralAsia (CA) - Российский актер Михаил Ефремов понедельник вечером в Москве на Смоленской площади попал в ДТП, в результате которого погиб один человек.

После аварии Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови.

Машина актера столкнулась с фургоном, который, предположительно, принадлежит компании, торгующей морепродуктами.

Как сообщает РИА Новости, с места аварии пострадавший был доставлен с закрытой черепно-мозговой травмой в Научно-исследовательский институт имени Склифосовского. Сам Ефремов в аварии не пострадал.

Позже стало известно, что водитель умер в больнице. Ему было 67-лет, он был уроженцем Рязани. В Москве работал водителем-курьером.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении Ефремова за ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Но после смерти водителя фургона дело против актера может быть переквалифицировано на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. По ней Ефремову грозит наказание до 12 лет лишения свободы. Сейчас Ефремов отпущен под подписку о невыезде.

