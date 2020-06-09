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  9 июня 2020
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Команда «Гэгээн Арвай» выиграла 3-ю монгольскую онлайн-лигу по шахматам

CentralAsia (MNG) -  Третья Монгольская онлайн-лига шахматной игры, которая является частью проекта FIDE Checkmate Coronavirus, собрала 28 команд со всей страны.

Онлайновые состязания состояли из 9 турниров, проводимых на популярной платформе (lichess.org) в трех категориях, и прошли с 7 по 28 мая.

Команда «Гэгээн Арвай» выиграла золото в самом престижном дивизионе A, другая команда «SKY_MONGOL» финишировала первым в B, а «Ховд-1» первым в C.

Победитель высшей лиги «Гэгээн Арвай» — шахматный клуб, созданный гроссмейстером Гундаваа Баярсайханом. Он служит тренировочной площадкой для многих талантливых монгольских шахматистов.

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Например, мастер ФИДЕ Тэнгис Цогт-Очир (на фото выше) - чемпион Монголии по блицу; международный мастер Ган-Эрдэнэ Сугар стал вторым монгольским игроком, принявшим участие в чемпионате мира ФИДЕ в 2019 году; международный кандидат в мастера Тэнүүнболд Баттулга завоевал бронзу на чемпионате мира по шахматам среди молодежи World Youth Chess Championship.

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Другой член команды, международный кандидат в мастера среди женщин Мөнхзул Даваахуу, является чемпионом мира среди молодежи и обладателем многочисленных молодежных титулов в Азии. Ее семья следует по стопам сестер Полгар, поскольку ее старшая сестра Хонгорзул Даваахуу - чемпион мира по блицу среди школьников, а младшая сестра Өнөрзул Даваахуу - серебряный призер молодежных и азиатских молодежных чемпионатов мира.

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