Команда «Гэгээн Арвай» выиграла 3-ю монгольскую онлайн-лигу по шахматам

CentralAsia (MNG) - Третья Монгольская онлайн-лига шахматной игры, которая является частью проекта FIDE Checkmate Coronavirus, собрала 28 команд со всей страны.

Онлайновые состязания состояли из 9 турниров, проводимых на популярной платформе (lichess.org) в трех категориях, и прошли с 7 по 28 мая.

Онлайновые состязания состояли из 9 турниров, проводимых на популярной платформе (lichess.org) в трех категориях, и прошли с 7 по 28 мая.

Команда «Гэгээн Арвай» выиграла золото в самом престижном дивизионе A, другая команда «SKY_MONGOL» финишировала первым в B, а «Ховд-1» первым в C.

Команда «Гэгээн Арвай» выиграла золото в самом престижном дивизионе A, другая команда «SKY_MONGOL» финишировала первым в B, а «Ховд-1» первым в C.

Например, мастер ФИДЕ Тэнгис Цогт-Очир (на фото выше) - чемпион Монголии по блицу; международный мастер Ган-Эрдэнэ Сугар стал вторым монгольским игроком, принявшим участие в чемпионате мира ФИДЕ в 2019 году; международный кандидат в мастера Тэнүүнболд Баттулга завоевал бронзу на чемпионате мира по шахматам среди молодежи World Youth Chess Championship.

Например, мастер ФИДЕ Тэнгис Цогт-Очир (на фото выше) - чемпион Монголии по блицу; международный мастер Ган-Эрдэнэ Сугар стал вторым монгольским игроком, принявшим участие в чемпионате мира ФИДЕ в 2019 году; международный кандидат в мастера Тэнүүнболд Баттулга завоевал бронзу на чемпионате мира по шахматам среди молодежи World Youth Chess Championship.