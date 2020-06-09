В России за сутки выявили 8595 новых зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки зарегистрировано 8595 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 июня сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи выявлены в 83 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 277 (38,1%).

Всего в России с начала пандемии нарастающим итогом выявлено 485 253 случая (+1,8%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 13,2 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 238,6 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 320 590 человек.