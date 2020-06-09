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  9 июня 2020
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Число умерших от коронавируса в России превысило 6 тысяч
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 171 человек, сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Большинство смертей зафиксировано в Москве — 59 и Санкт-Петербурге — 41.

Общее количество скончавшихся от вируса в России достигло 6142 человека. Всего с начала пандемии в стране коронавирус выявлен у 485 253 человек, из них за последние сутки — 8595. Выздоровели 242 397 пациентов, под медицинским наблюдением находятся 320 590 человек.

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