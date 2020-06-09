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  9 июня 2020
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В Андижане молодая женщина родила мальчика и повесилась в подвале роддома

CentralAsia (UZ) -  В Андижане 21-летняя девушка родила мальчика и повесилась в роддоме. Об этом сообщили местные СМИ.

Молодая женщина 1999 года рождения родила мальчика 2 июня. Ребенок родился здоровым.

Сообщается, что женщина была замужем и это были ее первые роды. После родов девушку поместили сначала в отделение интенсивной терапии, а позже в палату. Врачи не заметили ничего подозрительного в поведении девушки. Однако, женщины, которые находились с девушкой в палате заявили, что она долго смотрела в одну точку и разбрасывала вещи по палате.

7 июня девушка была найдена повешенной у входа в подвал здания. В настоящее время ведется следствие.

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