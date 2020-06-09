Строительство монгольской железной дороги Зуунбаян — Таван-Толгой идет полным ходом. Фото

CentralAsia (MNG) - Начатый в мае 2019 года проект строительства железной дороги протяженностью 414,6 км, соединяющей Зуунбаян с Таван-Толгой, идет полным ходом.

Земляные работы для строительства железной дороги продолжаются с завершением на 82%, строительство с рельсами с 67% и другими видами строительных работ, включая плотины, были завершены на 84%.





Кроме того, в соответствии с графиком строительства верхнего строения пути, было завершено строительство железной дороги протяженностью 43,5 км от железнодорожной станции Зуунбаян в аймаке Дорноговь.





На стройке трудятся более 5000 монгольских рабочих, и для реализации проекта задействовано 2500 единиц техники и оборудования.







После завершения строительства железная дорога Зуунбаян — Таван-Толгой позволит ввести в хозяйственный оборот 37 месторождений полезных ископаемых в регионах вдоль железной дороги, таких как медный рудник Цагаан-Суварга, медно-золотой рудник Хармагтай и угольный разрез Манлай.





Министерство дорожного и транспортного развития ранее сообщало, что общие запасы месторождений полезных ископаемых в указанном регионе составляют 6,02 млрд тонн.

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