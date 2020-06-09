Норвежский ученый поднимает вопрос о происхождении коронавируса

- Азия и мир, анализ и комментарии
- 14:21, 09 июня 2020
- Просмотров: 1153
CentralAsia (CA) - Генетические последовательности на поверхности коронавируса указывают на то, что он не природного происхождения, а, вероятно, разработан китайскими и американскими учеными, считает норвежский ученый-вакцинолог Биргер Сёренсен. Его поддержал бывший руководитель британской разведки, передает норвежская национальная общественная телерадиовещательная организация NRK. Материал перевело ИноСми.
В новом исследовании, опубликованном в издании Quarterly Review of Biophysics, Сёренсен и британский профессор Ангус Далглиш доказывают, что в так называемом шиповидном белке коронавируса содержатся последовательности, которые выглядят так, словно их туда поместили искусственным путем.
Также двое ученых утверждают, что вирус практически не мутировал, с тех пор как начал распространяться среди людей, а это значит, что он был полностью адаптирован к человеку заранее. По словам Сёренсена, это очень необычно для вирусов, пересекающих видовой барьер.
«Когда мы технически описываем вирус, мы, безусловно, видим, что он не стал результатом естественного развития. Его произвели американцы и китайцы в ходе своих исследований так называемых «мутаций с приобретением функции». Такая работа ведется по всему миру. Никто об этом не говорит, но в продвинутых лабораториях она ведется постоянно», - заявил Сёренсен.
Китай и США уже много лет сотрудничают в исследованиях коронавирусов. Во время опытов по изучению мутаций с приобретением функции ученые искусственно повышают заразность вируса, чтобы его было проще использовать в научных экспериментах. Такие измененные вирусы называют «химерами».
В последние дни находка Сёренсена вызвала ожесточенные дебаты в британской прессе.
Как сказал Telegraph Ричард Дирлав, бывший руководитель британской разведки МИ-6 с 1999 по 2004 год, работа двух ученых свидетельствует, что парализовавшая мир пандемия, возможно, зародилась в лаборатории.
«Думаю, все это началось с несчастного случая. И потому встает вопрос, возьмет ли Китай на себя ответственность за него и будет ли он выплачивать компенсации. Я думаю, всем странам придется пересмотреть отношение к Китаю и его лидерству», - сказал Дирлав.
Правда, представитель Даунинг-стрит в ответ на высказывание Дирлава заявил, что сегодня доказательств искусственного происхождения вируса нет.
Вот уже несколько месяцев кто-нибудь время от времени заявляет, что вирус мог начать распространяться в результате утечки из лаборатории вирусологического института в Ухане — самой продвинутой вирусологической лаборатории в Китае.
Подобные заявления категорически отрицает руководство института, которое утверждает, что в лаборатории никогда не работали с вирусами, напоминающими SARS-CoV-2.
«Это чистая выдумка. Наш институт впервые провел клинические испытания этого вируса 30 декабря», - сказал руководитель института Ван Яни китайскому государственному телеканалу CGTN.
Китай до сих пор не определил нулевого пациента или точное место, где началась вспышка. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний провел обследования первых зараженных в районе рыбного рынка в Ухане, и они показали, что инфекция зародилась не там.
По словам Сёренсена, однако, именно китайские ученые впервые указали на модифицированные последовательности на поверхности вируса. Правда, утверждает он, в последние месяцы Китай закрыл все исследования такого рода.
«Информацию об этих добавленных последовательностях никогда бы не опубликовали. Если бы это было сегодня, ничего бы не произошло. Добавленные в вирус последовательности имеют функциональность, которую мы описываем. Мы объясняем, почему они существенны. Но Китай указал на них первым», - говорит Сёренсен.
В своей работе Сёренсен благодарит руководителя научных исследований Йона Фредрика Мокснеса из норвежского Института оборонных исследований за «неоценимую помощь» в работе.
Мокснес сообщил, что использовал свои знания в области вычислительных мощностей, сотрудничая с Сёренсеном и его фирмой Immunor, занимающейся разработкой вакцин.
«Современная разработка вакцин во многом связана с компьютерными вычислительными мощностями и биотехнологиями, и важно, что Норвегия в этом участвует», - сказал он NRK.
Сёренсен полагает, что имеющиеся сейчас потенциальные вакцины с большой вероятностью будут иметь побочные эффекты, поскольку они нацелены на так называемый шиповидный белок вируса, а 80% его генетического материала очень напоминает генетический материал человеческого белка.
«78,4% эпитопов шиповидного белка идентичны нашим, человеческим. И вследствие этого есть 78,4-процентная вероятность, что вакцины, нацеленные на этот белок, будут иметь те или иные побочные эффекты», - говорит он.
Как показали испытания вакцин против лихорадки Денге и ВИЧ, существует значительный риск, что вакцина может вызвать еще более серьезное заболевание в результате процесса под названием антителозависимое усиление инфекции (АЗУИ).
Сейчас Сёренсен работает над собственной потенциальной вакциной, получившей название Biovacc-19. Она нацелена на те 20% генетического материала вируса, что не совпадают с человеческим.
Однако Норвегия проявила мало интереса к финансированию экспериментов по разработке вакцины.
«Мы не участвуем в этой большой гонке и не стремимся финишировать первыми. Но мы создали потенциальную вакцину, которая принципиально отличается от всех остальных. А лучшие препараты будут финансироваться и продвигаться в любом случае», - говорит Сёренсен.