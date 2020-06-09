Норвежский ученый поднимает вопрос о происхождении коронавируса

CentralAsia (CA) - Генетические последовательности на поверхности коронавируса указывают на то, что он не природного происхождения, а, вероятно, разработан китайскими и американскими учеными, считает норвежский ученый-вакцинолог Биргер Сёренсен. Его поддержал бывший руководитель британской разведки, передает норвежская национальная общественная телерадиовещательная организация NRK. Материал перевело ИноСми.



В новом исследовании, опубликованном в издании Quarterly Review of Biophysics, Сёренсен и британский профессор Ангус Далглиш доказывают, что в так называемом шиповидном белке коронавируса содержатся последовательности, которые выглядят так, словно их туда поместили искусственным путем.

Также двое ученых утверждают, что вирус практически не мутировал, с тех пор как начал распространяться среди людей, а это значит, что он был полностью адаптирован к человеку заранее. По словам Сёренсена, это очень необычно для вирусов, пересекающих видовой барьер.

Сёренсен утверждает, что у вируса есть свойства, которые сильно отличаются от свойств вируса атипичной пневмонии и никогда раньше не обнаруживались в природе.

«Когда мы технически описываем вирус, мы, безусловно, видим, что он не стал результатом естественного развития. Его произвели американцы и китайцы в ходе своих исследований так называемых «мутаций с приобретением функции». Такая работа ведется по всему миру. Никто об этом не говорит, но в продвинутых лабораториях она ведется постоянно», - заявил Сёренсен.

Китай и США уже много лет сотрудничают в исследованиях коронавирусов. Во время опытов по изучению мутаций с приобретением функции ученые искусственно повышают заразность вируса, чтобы его было проще использовать в научных экспериментах. Такие измененные вирусы называют «химерами».

В последние дни находка Сёренсена вызвала ожесточенные дебаты в британской прессе.

Как сказал Telegraph Ричард Дирлав, бывший руководитель британской разведки МИ-6 с 1999 по 2004 год, работа двух ученых свидетельствует, что парализовавшая мир пандемия, возможно, зародилась в лаборатории.

«Думаю, все это началось с несчастного случая. И потому встает вопрос, возьмет ли Китай на себя ответственность за него и будет ли он выплачивать компенсации. Я думаю, всем странам придется пересмотреть отношение к Китаю и его лидерству», - сказал Дирлав.

Правда, представитель Даунинг-стрит в ответ на высказывание Дирлава заявил, что сегодня доказательств искусственного происхождения вируса нет.

Вот уже несколько месяцев кто-нибудь время от времени заявляет, что вирус мог начать распространяться в результате утечки из лаборатории вирусологического института в Ухане — самой продвинутой вирусологической лаборатории в Китае.

Подобные заявления категорически отрицает руководство института, которое утверждает, что в лаборатории никогда не работали с вирусами, напоминающими SARS-CoV-2.

«Это чистая выдумка. Наш институт впервые провел клинические испытания этого вируса 30 декабря», - сказал руководитель института Ван Яни китайскому государственному телеканалу CGTN.

Китай до сих пор не определил нулевого пациента или точное место, где началась вспышка. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний провел обследования первых зараженных в районе рыбного рынка в Ухане, и они показали, что инфекция зародилась не там.

По словам Сёренсена, однако, именно китайские ученые впервые указали на модифицированные последовательности на поверхности вируса. Правда, утверждает он, в последние месяцы Китай закрыл все исследования такого рода.

«Информацию об этих добавленных последовательностях никогда бы не опубликовали. Если бы это было сегодня, ничего бы не произошло. Добавленные в вирус последовательности имеют функциональность, которую мы описываем. Мы объясняем, почему они существенны. Но Китай указал на них первым», - говорит Сёренсен.

В своей работе Сёренсен благодарит руководителя научных исследований Йона Фредрика Мокснеса из норвежского Института оборонных исследований за «неоценимую помощь» в работе.

Мокснес сообщил, что использовал свои знания в области вычислительных мощностей, сотрудничая с Сёренсеном и его фирмой Immunor, занимающейся разработкой вакцин.

«Современная разработка вакцин во многом связана с компьютерными вычислительными мощностями и биотехнологиями, и важно, что Норвегия в этом участвует», - сказал он NRK.

Сёренсен полагает, что имеющиеся сейчас потенциальные вакцины с большой вероятностью будут иметь побочные эффекты, поскольку они нацелены на так называемый шиповидный белок вируса, а 80% его генетического материала очень напоминает генетический материал человеческого белка.

«78,4% эпитопов шиповидного белка идентичны нашим, человеческим. И вследствие этого есть 78,4-процентная вероятность, что вакцины, нацеленные на этот белок, будут иметь те или иные побочные эффекты», - говорит он.

Как показали испытания вакцин против лихорадки Денге и ВИЧ, существует значительный риск, что вакцина может вызвать еще более серьезное заболевание в результате процесса под названием антителозависимое усиление инфекции (АЗУИ).

Сейчас Сёренсен работает над собственной потенциальной вакциной, получившей название Biovacc-19. Она нацелена на те 20% генетического материала вируса, что не совпадают с человеческим.

Однако Норвегия проявила мало интереса к финансированию экспериментов по разработке вакцины.

«Мы не участвуем в этой большой гонке и не стремимся финишировать первыми. Но мы создали потенциальную вакцину, которая принципиально отличается от всех остальных. А лучшие препараты будут финансироваться и продвигаться в любом случае», - говорит Сёренсен.