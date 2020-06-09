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  9 июня 2020
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Жителям Сохского района, чьи дома сгорели в приграничном конфликте, заново построят жильё за счёт государства

CentralAsia (UZ) -  Три дома, сгоревшие во время приграничных столкновений в селе Чашма Сохского района, будут возведены заново со стороны государства. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба администрации Сохского района Ферганской области Узбекистана.

Согласно сообщению, в ходе беспорядков подожжены дома трех семей, состоящих из 11 человек - Исроилжону, Анваржону и Улмасой Бекназаровым. Им было предоставлено временное жилье со всеми удобствами.

«Вчера администрация района купила новую одежду для всех 11 Бекназаровых, оставшихся без крыши над головой. Примечательно, что дома для этих семей будут построены государством в современном стиле», - говорится в сообщении.

В Кадамжайском районе Баткенской области Кыргызстана, на границе с узбекистанским анклавом Сох, 31 мая произошел конфликт между жителями узбекистанского села Чашма анклава Сох и кыргызстанского села Чечме. Жители двух сел не поделили источник с водой, вспыхнувшая словесная перепалка переросла в противостояние. Обе стороны начали закидывать друг друга камнями, сгорело несколько домов по обе стороны.

По официальным данным, во время столкновений, связанных с применением огнестрельного оружия и камней, 187 человек пострадали в Узбекистане и 25 - в Кыргызстане.

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