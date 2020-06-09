Власти Китая пообещали сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

CentralAsia (CA) - Китай собирается сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после того, как она будет разработана и пройдет все клинические испытания, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Жэньминь жибао»



Как сообщил министр науки и техники страны Ван Чжиган, Пекин выполнит все обязательства, о которых говорил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

По словам Вана Чжигана, сейчас в разработке находятся пять видов вакцин, некоторые из них уже проходят испытания. Приоритет в работе отдается безопасности, эффективности и доступности препаратов, подчеркнул он.



«Как показывает история борьбы человечества с эпидемиями, фундаментальной стратегией для противостояния им является именно разработка вакцин. Миру нужно усилить сотрудничество в их разработке и последующих этапах», - добавил министр.